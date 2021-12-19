PSG'den Mbappe açıklaması

19 Aralık 2021 Pazar 15:07 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 15:07

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in sportif direktörü Leonardo, takımın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında konuştu.

Leonardo yaptığı açıklamada, "Mbappe de düşünecek, bunu sözleşmeyi uzatmak istediğimiz için söylediğimizi düşünebilirler ama 22, neredeyse 23 yaşında olan Kylian inanılmaz derecede olgun biri." şeklinde konuştu.

Daha önce hareketli tartışmaların olduğunu belirten sportif direktör, "Bu özel bir durum. Sözleşmesi biten dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Daha önce daha hararetli tartışmalarımızın olduğunu söyleyebiliriz, ancak şuan da iki taraf da daha anlayışlı." ifadelerini kullandı.

Mbappe'yi takımda tutmak istediğini söyleyen Leonardo, "Zor bir durum. Kylian'ın hayatının geri kalanında bizimle kalmasını istiyoruz. Aynı zamanda, pozisyonuna da saygı göstermeliyiz. Bence sözleşmeyi uzatmak için hala şansımız var." diyerek sözlerini noktaladı.

Kylian Mbappe, bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 23 maçta 13 gol, 12 asist yapma başarısı gösterdi.