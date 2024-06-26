İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8592
  • EURO
    35,1639
  • ALTIN
    2432.01
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG'den Mbappe'den maaş darbesi!

Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain'in, Kylian Mbappe'ye şubat ayından bu yana maaş ödemediği öne sürüldü.

26 Haziran 2024 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
PSG'den Mbappe'den maaş darbesi!
ABONE OL

Fransız yıldız Kylian Mbappe, sözleşmesinin sona ermesiyle 7 yıl formasını giydiği Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Fransız basınında yer alan habere göre; Mbappe ile eski kulübü arasında maaş krizi ortaya çıktı.

Haberde, PSG'nin yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç alamadığı Mbappe'nin Şubat ayından bu yana maaşını ve primlerini ödemediği belirtildi. Fransız kulübünün yıldız isme ödemediği bu paranın da 100 milyon euro'yu bulduğu aktarıldı.

Bunun üzerine Mbappe'nin de Paris Saint-Germain'den bu paranın ödenmesini talep ettiği ve Fransız kulübüyle temasa geçtiği ifade edildi.

PSG KARİYERİ

PSG kariyerinde 308 maça çıkan Mbappe, 256 gol atarken 108 golün de asistini yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.