PSG'den Mbappe'den maaş darbesi!

Fransız yıldız Kylian Mbappe, sözleşmesinin sona ermesiyle 7 yıl formasını giydiği Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Fransız basınında yer alan habere göre; Mbappe ile eski kulübü arasında maaş krizi ortaya çıktı.

Haberde, PSG'nin yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç alamadığı Mbappe'nin Şubat ayından bu yana maaşını ve primlerini ödemediği belirtildi. Fransız kulübünün yıldız isme ödemediği bu paranın da 100 milyon euro'yu bulduğu aktarıldı.

Bunun üzerine Mbappe'nin de Paris Saint-Germain'den bu paranın ödenmesini talep ettiği ve Fransız kulübüyle temasa geçtiği ifade edildi.

PSG KARİYERİ

PSG kariyerinde 308 maça çıkan Mbappe, 256 gol atarken 108 golün de asistini yaptı.