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Spor

PSG'den Mbappe'nin yerine iki yıldız adayı

Fransızların dev kulübü Paris Saint-Germain, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin sezon sonu ayrılma ihtimaline karşın yerini doldurmak için iki aday belirledi. Bu isimler Milan'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao ve Napoli'nin başarılı golcüsü Victor Osimhen oldu.

7 Şubat 2024 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
PSG'den Mbappe'nin yerine iki yıldız adayı
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Kylian Mbappe'nin son günlerde Real Madrid'e transfer olacağı haberleri gittikçe artarken Paris Saint-Germain yavaş yavaş yıldız ismin yerine gelebilecek alternatiflerini belirlemeye başladı.

HEDEFTE İKİ YILDIZ VAR

Fransız basınında çıkan habere göre Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi kaybetmesi durumunda Milan forması giyen Rafael Leao ve Napoli forması giyen Victor Osimhen için harekete geçti.

Haberin detaylarında PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin, Mbappe'yi kaybetmesi ihtimaline karşın Rafael Leao veya Victor Osimhen'i ne olursa olsun takıma katmak istediği eğer ki istediği satışlara ve gelirlere ulaşması durumunda iki yıldızıda transfer edebileceği söylendi.

Ayrıca haberin detaylarında Paris Saint-Germain'in, iki yıldız için toplamda 270 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da söylendi.

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