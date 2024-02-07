PSG'den Mbappe'nin yerine iki yıldız adayı

Kylian Mbappe'nin son günlerde Real Madrid'e transfer olacağı haberleri gittikçe artarken Paris Saint-Germain yavaş yavaş yıldız ismin yerine gelebilecek alternatiflerini belirlemeye başladı.

HEDEFTE İKİ YILDIZ VAR

Fransız basınında çıkan habere göre Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi kaybetmesi durumunda Milan forması giyen Rafael Leao ve Napoli forması giyen Victor Osimhen için harekete geçti.

Haberin detaylarında PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin, Mbappe'yi kaybetmesi ihtimaline karşın Rafael Leao veya Victor Osimhen'i ne olursa olsun takıma katmak istediği eğer ki istediği satışlara ve gelirlere ulaşması durumunda iki yıldızıda transfer edebileceği söylendi.

Ayrıca haberin detaylarında Paris Saint-Germain'in, iki yıldız için toplamda 270 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da söylendi.