PSG'den Napoli'ye Kvaratskhelia için takaslı teklif

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Paris Saint German, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris devi, Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Haberde Fransız devinin, Gürcü oyuncu ile sözleşme görüşmelerini başlattığı belirtildi. Transferin 80 milyon euro civarı bir bedelle bitebileceği de aktarıldı.

MILAN SKRINIAR TEKLİFİ

Öte yandan Khvicha Kvaratskhelia için görüşmelerini sürdüren Paris Saint Germain, Napoli'ye transferin bir parçası olarak Milan Skriniar'ı teklif etti.

Slovak oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle İtalyan ekibi, takas teklifine sıcak bakmadı.

Bu sezon 19 maça çıkan 23 yaşındaki kanat Kvara, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.