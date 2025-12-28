PSG'den Ousmane Diomande hamlesi

Paris Saint-Germain, savunma hattını güçlendirmek adına Sporting CP forması giyen Ousmane Diomande için önemli bir hamleye hazırlanıyor.

Gazeteci Loic Jego'nun aktardığı bilgilere göre, PSG, Fildişi Sahilli stoper için 45 milyon euro ödemeye hazır.

Diomande'nin, Paris ekibinin savunmasında görev yapan Willian Pacho ile sık sık karşılaştırılması, genç oyuncunun Teknik Direktör Luis Enrique'nin aradığı profile tam anlamıyla uyduğunu ortaya koyuyor.

Sporting CP ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 20 yaşındaki savunmacının, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce kulübüyle 2030'a kadar uzatılmış yeni bir kontrat konusunda anlaşmaya vardığı da belirtiliyor. Buna rağmen PSG'nin, transferi ara transfer döneminde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.