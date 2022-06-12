PSG'den Robert Lewandowski hamlesi

Real Madrid'in uzun süredir peşinden koştuğu Kylian Mbappe'yi takımda tutan Paris Saint-Germain, şimdi de transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

L'Équipe'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Bayern Münih ile ayrılığın eşiğinde olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski'yi yakından takip ediyor.

Fransız ekibine futbol danışmanlığı yapan Luis Campos'un, sezon öncesinde kadronun hücum hattını güçlendirmek istediği belirtilirken, PSG'nin yıldız futbolcuyu ilk hedef olarak belirlediği iddia edildi.

PSG UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİ



PSG'ni, yıldız futbolcuyu bir süredir takip ettiği ancak Bayern Münih'in ayrılığa izin vermemesi nedeniyle bir girişimin bulunmadığının altı çizilirken, Lewandowski'nin takımdan ayrılma isteğini dile getirmesi şartları değiştirebilir.

BAYERN'E KAPILARI KAPATTI



Bayern Münih'ten ayrılmaya karar veren Polonyalı futbolcu, geçtiğimiz haftalarada yaptığı açıklamalarda bu konuyu şu sözlerle dile getirmişti: "Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum, bu çok açık. Çünkü hayatımda daha fazla duygu istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemek istemediler. İçimde bir şeyler sona erdi. Ve bunu atlatmak imkansız Profesyonel olmak isteseniz bile, bunu telafi edemezsiniz."