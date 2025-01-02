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Spor

PSG'den Salah'a dev teklif

Fransız ekibi PSG, Liverpool ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan v 3 yıllık teklif yaptı.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
PSG'den Salah'a dev teklif
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Paris Saint-Germain, Liverpool ile henüz sözleşme yenilemeyen Muhammed Salah'a sözleşme önerdi.

Fransız basınında yer alan habere göre; PSG, Mısırlı süper yıldıza 3 yıllık bir teklif ve haftalık 500 bin euro maaş teklif etti. Liverpool'un teklifinin ise 2 yıl, zamsız ve şimdiki maaşı olan 400 bin euro civarında olduğu belirtildi.

PSG'nin yıllık net teklifi 26 milyon euro'ya denk gelirken, Liverpool'un teklifi ise 20.8 milyon euro yapıyor.

Salah'ın henüz PSG'nin teklifine yanıt vermediği, önümüzdeki günlerde Liverpool'un teklifine göre Fransız kulübüne geri dönüş yapacağı kaydedildi.

SALAH: "LIVERPOOL İLE ÇOK UZAĞIZ"

32 yaşındaki yıldız futbolcu, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada Liverpool ile yeni sözleşme konusunda gelen soruya ise, "Bir şeyler söyleyerek insanların bunun hakkında konuşmasını istemiyorum ama sözleşme uzatmaktan çok uzağız." dedi.

BU SEZON 26 MAÇTA 37 GOLE KATKI

Liverpool'da bu sezon 26 maçta süre bulan Salah, 20 gol attı ve 17 asist yaptı.

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