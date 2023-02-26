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Spor

PSG'den sürpriz ayrılık kararı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, maaş yükünü azaltmak için Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'dan biriyle yollarını ayırma kararı aldı.

26 Şubat 2023 Pazar 18:21 - Güncelleme:
PSG'den sürpriz ayrılık kararı
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Paris Saint-Germain'in 3 yıldızı Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

The Times'a göre Paris Saint-Germain; yazın takımın maaş yükünü yüzde 30 oranında azaltmayı planlıyor.

Buna göre Fransız ekibi, takımın 3 yıldızı Messi, Neymar ve Mbappe'den biriyle yollarını ayırma kararı aldı.

Paris Saint-Germain'in özellikle Brezilyalı yıldız Neymar'ın kendisine takım bulması için izin verildiği kaydedildi.

Ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi ile uzatma görüşmeleri sürerken, daha makul bir anlaşma yapmak adına titiz davranıldığı da yazıldı.

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