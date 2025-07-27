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Spor

PSG'den sürpriz hamle! Gianluigi Donnarumma transferini etkileyecek gelişme

Galatasaray'ın kaleci transferi için listesinde yer alan PSG forması giyen Gianliugi Donnarumma için önemli bir gelişme yaşandı. Donnarumma ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamayan Fransız ekibi PSG, Lille'den Lucas Chevalier görüşmelere başladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 11:28 - Güncelleme:
PSG'den sürpriz hamle! Gianluigi Donnarumma transferini etkileyecek gelişme
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Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Gianluigi Donnarumma için önemli bir gelişme yaşandı.

Paris Saint-Germain, Donnarumma ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamamasının ardından Lille'den Lucas Chevalier ile görüşmelere başladı.

SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Chevalier ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı ve Fransız file bekçisi ile 5 yıllık sözleşme konusunda söz kesti.

EN AZ 40 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain, 23 yaşındaki file bekçisinin transferi için Lille ile görüşmelerine devam ediyor. Lille, Chevalier için en az 40 milyon euro talep ediyor. Fransız ekibi, bu bedelin altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Paris Saint-Germain'in Chevalier'i kadrosuna katması durumunda Donnarumma'nın ayrılığı konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.

DONNARUMMA'YA DEV TALİPLER

Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde yer alan Donnarumma ile İngiltere'den Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği kaydedildi.

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