Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Gianluigi Donnarumma için önemli bir gelişme yaşandı.

Paris Saint-Germain, Donnarumma ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamamasının ardından Lille'den Lucas Chevalier ile görüşmelere başladı.

SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Chevalier ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı ve Fransız file bekçisi ile 5 yıllık sözleşme konusunda söz kesti.

EN AZ 40 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain, 23 yaşındaki file bekçisinin transferi için Lille ile görüşmelerine devam ediyor. Lille, Chevalier için en az 40 milyon euro talep ediyor. Fransız ekibi, bu bedelin altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Paris Saint-Germain'in Chevalier'i kadrosuna katması durumunda Donnarumma'nın ayrılığı konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.

DONNARUMMA'YA DEV TALİPLER

Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde yer alan Donnarumma ile İngiltere'den Manchester City ve Manchester United'ın da ilgilendiği kaydedildi.