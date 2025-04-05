İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG'den tarihi zafer! Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu
Spor

PSG'den tarihi zafer! Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Angers ile karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain, 74 puana yükseldi ve ligin bitimine altı hafa kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.

Haber Merkezi5 Nisan 2025 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
PSG'den tarihi zafer! Avrupa'da ilk şampiyon belli oldu
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Angers ile karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golü 55. dakikada Desire Doue attı.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain, 74 puana yükseldi ve ligin bitimine altı hafa kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.

ÜST ÜSTE 4. KEZ OLDULAR

Paris Saint-Germain, üst üste 4 olmak üzere toplamda 13. şampiyonluğunu ilan etti.

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğu ilan eden PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 9 Nisan Çarşamba günü sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Paris Saint-Germain, ligde ise gelecek hafta Le Havre'yi konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.