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Spor

PSG'den transferde dev hamle: Joshua Kimmich

Fransız futbolunun dev kulübü PSG, Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich'i gündemine aldı.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
PSG'den transferde dev hamle: Joshua Kimmich
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Paris Saint-Germain, transferde gözünü yine önemli bir isme dikti.

YENİ HEDEF JOSHUA KIMMICH

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fransız temsilcisinin, Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich ile ilgilendiği belirtildi.

PSG'nin Benfica'dan Joao Neves ile ilgilendiği ancak Portekiz temsilcisinin 120 milyon euro istediği için bu transferin zor olduğu kaydedildi. Bu nedenle Paris Saint-Germain'in Kimmich transferinin daha kolay gerçekleşebileceği aktarıldı.

PSG'nin iki oyuncuyu birbirine alternatif olarak görmediği ve Neves ile Kimmich'in birlikte transfer listesinde yer aldığı vurgulandı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Joshua Kimmich'in, Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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