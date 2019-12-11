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PSG-Galatasaray İLK 11'LER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız devi PSG ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

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İLK 11’LER:

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

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