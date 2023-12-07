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  • PSG'nin 12,5'lik hissesine 4,25 milyar euro!
Spor

PSG'nin 12,5'lik hissesine 4,25 milyar euro!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, kulübün %12,5'lik hissesinin ABD'li Arctos Partners şirketine satıldığını açıkladı.

7 Aralık 2023 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
PSG'nin 12,5'lik hissesine 4,25 milyar euro!
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Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 12,5'luk hissesi, 4,25 milyar avro karşılığında ABD'li Arctos Partners şirketine satıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın PSG'nin küresel büyümesini hızlandıracağı belirtilerek, "Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." denildi.

"BÜYÜMEMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise hisse satışının kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kulübümüzün devam eden başarısına ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Spor sektöründe MLS ve NBA dahil 20'den fazla organizasyona yatırım yapan Arctos Partners, kasım ayında da Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.

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