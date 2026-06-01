İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8991
  • EURO
    53,4041
  • ALTIN
    6593.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG'nin rakibi yine Arsenal: Transferde Junior Kroupi yarışı
Spor

PSG'nin rakibi yine Arsenal: Transferde Junior Kroupi yarışı

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltı atışları sonucu mağlup ederek kupaya uzanan PSG, transferde de İngiliz ekibiyle karşı karşıya geldi. Fransız devi, Bournemouth forması giyen Junior Kroupi için çalışmalara başladı. Topçular ise genç golcüyü ikna etmek amacıyla girişimlerini sürdürüyor.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
PSG'nin rakibi yine Arsenal: Transferde Junior Kroupi yarışı
ABONE OL

Luis Enrique önderdiğinde kadrosundaki genç yıldızlarla iki sezondur Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Paris Saint-Germain, transferde yine genç bir ismi gündemine aldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Bournemouth forması giyen 19 yaşındaki santrfor Junior Kroupi ile ilgileniyor.

PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique'nin, Kroupi'yi beğendiği ve genç golcünün transferini istediği belirtildi.

TRANSFERDE RAKİP ARSENAL

Paris Saint-Germain'in Kroupi transferinde rakibinin Arsenal olduğu ve İngiliz ekibinin de 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bournemouth forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Junior Kroupi, 13 kez ağları havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Kroupi'nin, kulübü Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER HEDEF DIOMANDE

Öte yandan PSG, Leipzig forması giyen 19 yaşındaki Yan Diomande'yi de gündeminde tutmaya devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.