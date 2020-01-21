PSG'nin sahibi Leeds United için harekete geçti

21.01.2020 09:18 - Güncelleme: 21.01.2020 09:18

PSG'yi satın alarak yıldız futbolcuları kadrosuna katan Nasser Al-Khelaifi'nin Leeds United'ı satın alma projesi haberleri bir süredir gündemdeydi. Nasser Al-Khelaifi ve Andrea Radrizziani'nin yemekte çekilen fotoğrafı bu söylentileri bir kez daha ayyuka çıkardı.

İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ve kulüp yöneticileriyle özel bir görüşme gerçekleştiren Katarlı iş adamı, Leeds United'ı satın alarak kulübü İngiltere'nin zirvesine oynayan takımlar arasına katmak amacında.

Nasser Al-Khelafi'nin Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizziani ile yakın dostluğunun da bilindiği ve bu durumun satın alma işlemini hızlandıracağı da gelen haberler arasında.