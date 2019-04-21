PSG'nin şampiyonluğu garantilendi
Ligue 1'de üst üste 3 hafta boyunca puan kaybı yaşayan ve şampiyonluğunu ilan etmeyi erteleyen PSG, 2. sıradaki Lille'in puan kaybı yaşamasının ardından resmen şampiyon oldu.
2. sırada bulunan Lille'in deplasmanda Toulouse ile 0-0 berabere kalmasının ardından PSG, ligin bitimine 5 hafta kala Fransa'da 8. şampiyonluğunu ilan etti.
PSG ayrıca, Fransa'da üst üste 3. olmak üzere son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşmış oldu.
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