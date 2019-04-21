PSG'nin şampiyonluğu garantilendi

2. sırada bulunan Lille'in deplasmanda Toulouse ile 0-0 berabere kalmasının ardından PSG, ligin bitimine 5 hafta kala Fransa'da 8. şampiyonluğunu ilan etti.

PSG ayrıca, Fransa'da üst üste 3. olmak üzere son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşmış oldu.