PSG'nin tarihi zaferi Avrupa'nın manşetlerinde

PSG'nin Inter'i 5-0 ile uğrattığı hezimetin yankıları Avrupa'da manşetlerde...

L'EQUIPE (FRANSA)

Manşetinde PSG'nin "Ici Ces't Paris" (Burası Paris) sloganına atıfta bulunarak "BURASI CENNET" göndermesi yapan L'equipe gazetesi, "Olağanüstü bir performans sergileyen Desire Doue liderliğindeki PSG, Inter Milan'ı tarihi bir skorla geride bıraktı. OM'den otuz iki yıl sonra, Münih'te, Fransız başkentinin kulübü nihayet en büyük hayalini gerçekleştiriyor." yorumunda bulundu.

LE FIGARO (FRANSA)

Fransa basınından Le Figaro, "PSG, tarihe geçecek bir başyapıt." manşetini attı. Fransız gazete, "Gerçek bir hücum oyunu festivalinin ardından, olağanüstü Desire Doue liderliğindeki Parisliler, tarihlerinin ilk şampiyonluklarını elde etmek için Inter'i tam anlamıyla alt etti." ifadelerini kullandı.

MARCA (İSPANYA)

Marca Gazetesi, kapakta "Luis Enrique, PSG'ye tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandırdı." ifadelerine yer verirken şampiyonluğu İspanyol teknik adamın 2019 yılında kemik kanseri nedeniyle henüz 9 yaşında vefat eden kızı Xana'ya armağan etti. Marca gazetesi "CENNETTE KUTLANDI" manşetini attı.

AS (İSPANYA)

As gazetesi, "İspanyol teknik adamın liderliğindeki PSG, şimdiye kadar bir finalde elde edilen en büyük farkla ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandı." bilgisine yer verirken Luis Enrique'nin, "Mbappe'nin burada olmasını isterdik" sözünü alıntıladı. İspanyol gazetesi Enrique'nin oyuna dokunaşlarına atıfta bullunarak, "ENRIQUE'NİN ELİ" manşetini attı.

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)

Mundo Deportivo gazetesi, "PSG, Mbappe sonrası tarihindeki ilk şampiyonluğu kazanırken, Luis Enrique ikinci şampiyonluğu elde etti." yorumunda bulunda. Gazete, Enrique'ye lakabıyla seslenerek "ŞAMPİYON LUCHO" manşetini attı.

LA GAZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sport, "Mavi siyahlılar sahada yoktu" dedi. Gazete, Inter'in oyununa gönderme yaparak "ÇOK SIKICI" manşetini attı.

CORRIERE DELLO SPORT

Corriere Dello Sport, Inter'in etkisiz oyunu ve Inzaghi'nin oyuna müdahele edememesini "ORTADA YOKTU" manşetiyle dile getirdi.

TUTTOSPORT (İTALYA)

Tuttosport gazetesi, İtalyan talihsiz anlamına gelen "disgrata" kelime oyunuyla "DISINTERGRATA" yani "TALİHSİZ INTER" dedi.

A BOLA (PORTEKİZ)

Portekiz gazetesi A Bola, "Futbol tarihine geçecek bir gece" yorumunda bulunurken, PSG'nin oyun kalitesine atıfta bulunurak "YÜCE" manşetini attı.