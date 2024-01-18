PSG'nin yeni ''Sambacı''sını açıkladılar!

Adı uzun zamandır Paris Saint-Germain ile anılan 18 yaşındaki ön libero oyuncusu Gabriel Moscardo için sıcak bir gelişme yaşandı.

Brezilya ekibi Corinthians'ın başkanı Augusto Melo, yaptığı açıklamayla birlikte genç futbolcusunun Paris Saint-Germain'e transfer olacağını söyledi.

Augusto Melo, 'Oyuncumuzun transferi için anlaşma tamamlandı. Moscardo, Paris Saint-Germain'e satıldı." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Corinthians ile 37 maça çıkan Moscardo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.