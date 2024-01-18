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Spor

PSG'nin yeni ''Sambacı''sını açıkladılar!

Fransa devi Paris Saint-Germain'in, Corintians forması giyen Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattığı açıklandı.

18 Ocak 2024 Perşembe 20:40 - Güncelleme:
PSG'nin yeni ''Sambacı''sını açıkladılar!
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Adı uzun zamandır Paris Saint-Germain ile anılan 18 yaşındaki ön libero oyuncusu Gabriel Moscardo için sıcak bir gelişme yaşandı.

Brezilya ekibi Corinthians'ın başkanı Augusto Melo, yaptığı açıklamayla birlikte genç futbolcusunun Paris Saint-Germain'e transfer olacağını söyledi.

Augusto Melo, 'Oyuncumuzun transferi için anlaşma tamamlandı. Moscardo, Paris Saint-Germain'e satıldı." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Corinthians ile 37 maça çıkan Moscardo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

  • Paris Saint-Germain
  • Gabriel Moscardo
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