PSG'nin yeni yıldızı Lucas Hernandez

Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, savunmasını güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı.

Fransız devi, Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper Lucas Hernandez'i kadrosuna kattı.

PSG, bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis ödeyecek.

Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya uçtuğu bildirilirken, Hernandez'in Fransız ekibine bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sakatlığı nedeniyle bu sezon Bayern Münih formasını sadece 11 kez giyen Lucas Hernandez, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.