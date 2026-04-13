Spor

PSG'ye dev maç öncesi Barcola'dan müjde!

PSG'de sakatlığını atlatan Bradley Barcola, Liverpool rövanşı öncesi kadroya döndü. Fransız yıldızın kritik mücadelede yedek başlaması beklenirken, Paris ekibi ilk maçtaki 2-0'lık avantajını korumak istiyor.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 17:36 - Güncelleme:
PSG'de Bradley Barcola, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde yeniden kadroya dahil edildi.

Fransız futbolcu, Chelsea ile oynanan son 16 turu rövanş mücadelesinde yaşadığı ciddi ayak bileği bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalmıştı.

Bu süreçte PSG'nin oynadığı son üç maçta forma giyemeyen Barcola, ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Brezilya ve Kolombiya ile yaptığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamadı.

Teknik direktör Luis Enrique'nin, 22 kişilik kadroda yer verdiği Barcola'yı bu önemli maçta yedek kulübesinde başlatması bekleniyor.

İlk maçta Liverpool'u sahasında 2-0 mağlup eden son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, rövanş öncesinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.

Öte yandan İspanyol orta saha Fabian Ruiz ile genç oyuncu Quentin Ndjantou, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Barcola, bu sezon Paris ekibiyle 38 maçta görev aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

