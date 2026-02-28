Son 16 Play-Off Turu'nda Juventus'u geçen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, Son 16 Turu'nda Liverpool ile karşılaşacak. Lig aşamasında Ada ekibini İstanbul'da konuk eden Cim-Bom, bu müsabakayı Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Temsilcimiz, hem oynadığı oyunla hem de taraftarının ortaya koyduğu atmosferle İngilizlere adeta cehennemi yaşatmıştı. İlk müsabaka 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. Rövanş ise 1 hafta sonra 17-18 Mart'ta Anfield'da gerçekleştirilecek.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde (%20) kaldığı iki takımdan biri Galatasaray. Bir diğeri ise yine aynı oranla Chelsea (2/10). Cim-Bom, Premier Lig devine karşı çıktığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı. 2 beraberlik yaşayan Cim-Bom, sadece 1 defa kaybetti. 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda mücadele edecek olan temsilcimiz, Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak.