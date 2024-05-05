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Spor

PSV 25. şampiyonluğunu ilan etti

Hollanda Ligi 32. hafta maçında Sparta Rotterdam'ı 4-2 mağlup eden PSV Eindhoven, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

5 Mayıs 2024 Pazar 15:48 - Güncelleme:
PSV 25. şampiyonluğunu ilan etti
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Hollanda Ligi 32. hafta maçında PSV Eindhoven, sahasında Sparta Rotterdam ile karşılaştı. Philips Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Bakari (k.k.), 26. dakikada Johan Bakayoko, 67. dakikada Olivier Boscagli ve 78. dakikada Jordan Teze kaydetti. Rotterdam'ın gollerini 8. dakikada Metinho ve 29. dakikada Olivier Boscagli (k.k.) attı.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuçla birlikte puanını 87'ye çıkaran PSV, ligin bitimene 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sparta Rotterdam ise 43 puanda kaldı.

BU SEZON TEK MAĞLUBİYETİ VAR

Peter Bosz'un öğrencileri bu sezon ligde sadece NEC Nijmegen'e mağlup oldu.

Galatasaray'dan transfer edilen Patrick van Aanholt, maça 88. dakikada dahil oldu.

LİGDE 25. KEZ MUTLU SON

PSV, ligde 25. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu ve toplamda 52. kupasını kazandı. Hıllanda devi müzesinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını da bulunduruyor.

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