İSTANBUL 13°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2023 Pazar / 14 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8851
  • EURO
    31,6314
  • ALTIN
    1858.22
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSV deplasmanda Twente'yi farklı geçti!
Spor

PSV deplasmanda Twente'yi farklı geçti!

Hollanda Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Twente sahasında lig lideri PSV'yi konuk etti. Deplasman ekibi, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 39'a çıkardı.

26 Kasım 2023 Pazar 00:39 - Güncelleme:
PSV deplasmanda Twente'yi farklı geçti!
ABONE OL

Hollanda Ligi'nin13. hafta maçında PSV, deplasmanda Twente ile karşılaştı.

De Grolsch Veste'de oynanan maçı PSV Eindhoven 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Veerman, 49. dakikada kendi kalesine Pröpper ve 82. dakikada Bakayoko kaydetti.

Twente'de Hilgers 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Twente forması giyen milli oyuncu Naci Ünüvar, maçta forma giyemedi.

Bu sonuçla lider PSV, puanını 39'a çıkardı. Twente ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSV, Feyenoord ile karşılaşacak. Twente ise Go Ahead'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.