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PSV Eindhoven, Bruma transferini açıkladı

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, 15 milyon Euro karşılığında Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Armindo Bruma, yeni sezonda Eredivisie'de top koşturacak.

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven, RB Leipzig'in Portekizli yıldızını transfer ettiğini duyurdu. PSV Eindhoven'a 15 milyon euro'ya transfer olan Bruma, Mateja Kezman'ın rekorunu kırdı ve Hollanda ekibinin en pahalı transferi oldu.

RB Leipzig'de iki sezon forma giyen 24 yaşındaki kanat, geçen sezon 27 resmi maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2013 yazında Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olan Bruma, 2017 yazında 12,5 milyon euro'ya Leipzig'in yolunu tutmuştu.

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