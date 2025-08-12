İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

PSV Eindhoven, Dennis Man transferini duyurdu

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, İtalyan kulübü Parma'nın 26 yaşındaki sağ kanat oyucnusu Dennis Man'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

12 Ağustos 2025 Salı 13:02
Hollanda Eredivisie takımlarından PSV Eindhoven, İtalya Serie B kulübü Parma'nın 26 yaşındaki Romanyalı sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ı transfer etti.

8,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

PSV, oyuncu için Parma'ya 8,5 milyon euro bonservis ödedi.

ÜÇ BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

Dennis Man, kariyeri boyunca performansıyla dikkat çekmiş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi Süper Lig devlerinin de radarında yer almıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Man, Serie A'da 34 maçta 4 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

