17 Ağustos 2025 Pazar
Spor

PSV Eindhoven deplasmanda galip

Hollanda Eredivise'nin 2. hafta maçında PSV Eindhoven deplasmanda Twente'yi 2-0'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ17 Ağustos 2025 Pazar 17:47
Hollanda Eredivise'nin 2. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven, Twente deplasmanına konuk oldu.

De grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan PSV, 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

PSV'nin golleri dakika 7'de Max Bruns'ün kendi kalesine attığı gol ve 54. dakikada Jerdy Schouten tarafından kaydedildi.

Bir dönem Trabzonspo forması giyen Naci Ünüvar ise Twente forması ile maça 63. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçlarla birlikte PSV ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltirken, Twente ise henüz ligde bir puan alamadı.

