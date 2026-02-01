PSV, Feyenoord'u farklı mağlup etti

Hollanda Ligi 21. hafta maçında PSV Eindhoven sahasında Feyenoord'u 3-0 mağlup etti.

Philips Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikad Armando Obispo, 13. dakikada Guus Til ve 17. dakikada Ismael Saibari kaydetti. Konuk ekipte Gonçalo Borges 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte lider PSV 56 puana ulaşarak en yakın takipçisi Feyenoord ile puan farkını 17'ye çıkardı.

Ligin sonraki maçında PSV, Groningen'e konuk olacak. Feyenoord ise Utrecht ile deplasmanda karşılaşacak.