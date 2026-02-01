İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

PSV, Feyenoord'u farklı mağlup etti

PSV Eindhoven, sahasında konuk ettiği Feyenoord'u ilk 17 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla lider PSV puanını 56'ya çıkararak Feyenoord ile arasındaki farkı 17'ye yükseltti.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 18:59 - Güncelleme:
PSV, Feyenoord'u farklı mağlup etti
Hollanda Ligi 21. hafta maçında PSV Eindhoven sahasında Feyenoord'u 3-0 mağlup etti.

Philips Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikad Armando Obispo, 13. dakikada Guus Til ve 17. dakikada Ismael Saibari kaydetti. Konuk ekipte Gonçalo Borges 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte lider PSV 56 puana ulaşarak en yakın takipçisi Feyenoord ile puan farkını 17'ye çıkardı.

Ligin sonraki maçında PSV, Groningen'e konuk olacak. Feyenoord ise Utrecht ile deplasmanda karşılaşacak.

