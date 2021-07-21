21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:54

PSV Galatasaray maçının ayrıntıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde açıklama yapan Sarı Kırmızılı takım, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. PSV Galatasaray kadrosu belli oldu. Peki PSV Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte PSV Galatasaray kadrosu

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

PSV Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

PSV GALATASARAY MAÇI kADROSU (MUHTEMEL 11'LER)

PSV: DROMMEL, MWENE, ROMALHO, BOSCAGLI, MAX, GINKEL, SANGARE, MADUEKE, VERTESSEN, GÖTZE, ZAHAVI

GALATASARAY: MUSLERA, SEKIDIKA, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, AYTAÇ, ARDA, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOHAMED.

GALATASARAY'DA 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.