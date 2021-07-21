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  • PSV Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte PSV Galatasaray kadrosu
Spor

PSV Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte PSV Galatasaray kadrosu

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven karşısında mücadele edecek. Hollanda Ligi temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray'da muhtemel 11'ler belli oldu. Peki Galatasaray PSV maçı ne zaman, PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte PSV Galatasaray kadrosu

21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:54
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PSV Galatasaray maçının ayrıntıları futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde açıklama yapan Sarı Kırmızılı takım, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. PSV Galatasaray kadrosu belli oldu. Peki PSV Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte PSV Galatasaray kadrosu

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

PSV Galatasaray maçı 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

PSV GALATASARAY MAÇI kADROSU (MUHTEMEL 11'LER)

PSV: DROMMEL, MWENE, ROMALHO, BOSCAGLI, MAX, GINKEL, SANGARE, MADUEKE, VERTESSEN, GÖTZE, ZAHAVI

GALATASARAY: MUSLERA, SEKIDIKA, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, AYTAÇ, ARDA, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOHAMED.

GALATASARAY'DA 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

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