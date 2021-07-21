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  • PSV - Galatasaray maçında çirkin saldırı! Galatasaraylı futbolcular...
Spor

PSV - Galatasaray maçında çirkin saldırı! Galatasaraylı futbolcular...

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a konuk olan Galatasaray'a, ev sahibi takımın taraftarları sözlü tacizde bulundu.

DHA21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:52 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:59
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PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray'ı bir grup PSV taraftarı taciz etti. Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı. O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahele etti.

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