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Spor

PSV - Galatasaray maçında yıldızlaşan Noni Madueke kimdir? Kaç yaşında?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda'da karşı karşıya gelen PSV Eindhoven - Galatasaray maçında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Noni Madueke futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Noni Madueke kimdir? Noni Madueke kaç yaşında?

21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:18 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 23:18
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda'da karşı karşıya gelen PSV Eindhoven - Galatasaray maçında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Noni Madueke kimdir? Ve kaç yaşında? Soruları futbol izleyicileri tarafından merak ediyor. 2002 doğumlu olan İngiliz futbolcu 16 milyon euro değerinde. Genç yıldız adayı İngiltere'de Crystal Palace alt yapısından yetişti. Daha sonrasında Tottenham'a transfer olan Noni Madueke Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer oldu. 1,82 boyundaki genç yıldız Galatasaray'a karşı yaptığı asist ve etkili performansıyla dikkat çekti.

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