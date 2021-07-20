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Spor

PSV'de Bruma krizi! Ayrılık kesinleşti, Beşiktaş...

Beşiktaş'ta kanat forvet arayışlarında listenin başında Portekizli yıldız Bruma bulunuyor. Hollanda ekibi PSV'nin gözden çıkardığı Bruma'nın en ciddi talibi Beşiktaş. Bruma ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar PSV ile görüşmelerini sürdürüyor.

Star.com.tr20 Temmuz 2021 Salı 21:06 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 21:09
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Hollanda ekiplerinden PSV'de forma giyen Portekizli kanat forvet Bruma için Beşiktaş devreye girmişti. Hollanda basınında çıkan habere göre PSV'nin satış listesine koyduğu Bruma takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Son olarak Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde karşılaşacak PSV Bruma'yı son oynanan PAOK hazırlık maçında kadroya dahi almadı.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Beşiktaş'ın devrede olduğu Bruma için siyah beyazlı ekibin PSV ile anlaşma sağlayamadığı Hollanda basını tarafından belirtildi. Bruma ile görüşmelerde anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın Hollanda ekibiyle görüşmelere devam ettiği belirtildi.

N'KOUDOU YUNANİSTAN YOLCUSU

Yunan basının aktardığı habere göre N'Koudou transferi için ısrarcı olan Olympiakos'a Beşiktaş'ın tavrı olumlu ancak siyah beyazlıların sunduğu şartların zorlayıcı olabileceği belirtiliyor. N'Koudou'yu kiralamak isteyen Olympiakos'a olumlu yanıt veren Beşiktaş'ın 1 yıl kiralık süresinin ardından zorunlu satın alma opsiyonunu şart koşmasının transferi zora soktuğu belirtiliyor. Bruma'yı kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde N'Koudou'yu Olympiakos'a gönderecek.

Star.com.tr

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