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Spor

PSV'den inanılmaz geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılan Hollanda temsilcisi PSV, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

28 Kasım 2024 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
PSV'den inanılmaz geri dönüş
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

Philips Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip 2-0'lık skordan geri dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 87 ve 90'da Malik Tillman ile 90+5'te Ricardo Pepi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in gollerini ise 8'de Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov attı.

PSV, bu galibiyetin ardından puanını 8 yaptı. Shakhtar Donetsk, 4 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih'i konuk edecek.

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