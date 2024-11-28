PSV'den inanılmaz geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

Philips Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip 2-0'lık skordan geri dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 87 ve 90'da Malik Tillman ile 90+5'te Ricardo Pepi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in gollerini ise 8'de Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov attı.

PSV, bu galibiyetin ardından puanını 8 yaptı. Shakhtar Donetsk, 4 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih'i konuk edecek.