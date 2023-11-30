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Spor

PSV'den tarihi geri dönüş!

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Sevilla karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

30 Kasım 2023 Perşembe 00:08 - Güncelleme:
PSV'den tarihi geri dönüş!
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Sevilla ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSV Eindhoven 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 kazandı.

Sevilla, 24. dakikada Sergio Ramos ile öne geçti. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin 10 bininci golünü filelere göndermeyi başardı.

Ev sahibi ekip, 47. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Sevilla, 66. dakikada Lucas Ocampos'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Konuk PSV Eindhoven, 68. dakikada Ismael Saibari ve 81. dakikada Nemanja Gudelj'in kendi kalesine golüyle eşitliği sağladı.

Maçın son anlarında sahneye çıkan PSV Eindhovenlı oyuncu Ricardo Pepi, 90+2'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından PSV 8 puana yükseldi, Sevilla ise 2 puanda kaldı.

Grubun son haftasında PSV, Arsenal'i ağırlayacak. Sevilla ise Lens deplasmanına gidecek.

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