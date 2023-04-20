PTT deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)
PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca)
SETLER: 19-25, 21-25, 23-25
SÜRE: 78 dakika (25, 24, 29)