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Spor

PTT deplasmanda set vermeden kazandı

PTT, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 17:48 - Güncelleme:
PTT deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde PTT, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Klimets, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen, Mitchem, Ezgi Bektaş, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Polina, Nursevil Aydınlar, Yasemin Yıldırım)

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Derya Çayırgan, Sema Nur Doluca)

SETLER: 19-25, 21-25, 23-25

SÜRE: 78 dakika (25, 24, 29)

  • kuzeyboru
  • sultanlar ligi

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