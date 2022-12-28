PTT, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında PTT, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Melisa Memiş, Gizem Mısra Aşçı, Elif Boran)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Rahimova, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Paskova, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar, Klimets, İrem Erdoğan)

Setler: 25-15, 25-13, 21-25, 25-23

Süre: 96 dakika (19, 21, 27, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT, 12 puan ile 11. sırada yer alıyor. Kuzeyboru ise 16 puan ile 8. sırada bulunuyor.