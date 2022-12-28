İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2022 Çarşamba / 5 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,727
  • EURO
    19,8916
  • ALTIN
    1081.68
  • BIST100
    5345.61
Spor

PTT, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde PTT, evinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
PTT, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında PTT, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

PTT: Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul, Caric (Melisa Memiş, Gizem Mısra Aşçı, Elif Boran)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Rahimova, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Paskova, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar, Klimets, İrem Erdoğan)

Setler: 25-15, 25-13, 21-25, 25-23

Süre: 96 dakika (19, 21, 27, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde PTT, 12 puan ile 11. sırada yer alıyor. Kuzeyboru ise 16 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.