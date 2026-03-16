Puan farkını 5'e indirdi! Aliağa FK adım adım zirveye

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki yükselişini sürdürüyor. İzmir ekibi, ligde oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi ve toplayabileceği 30 puanın 28'ini hanesine yazdırdı. Polat Çetin ve öğrencileri durum böyle olunca gözünü zirveye dikti.

Hafta sonu evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Aliağa FK, lider Bursaspor'un ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor'un golsüz berabere kalmasıyla bu fırsatı iyi değerlendirdi ve puanını 59'a yükseltti. Bu sonuçla İzmir ekibi hem ikinci sıraya çıktı hem de lider Bursaspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Aliağa FK, haftaya küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'a konuk olacak. Bu maçın ardından sarı-siyahlılar, Isparta 32 Spor sahasında, Kırklarelispor ile deplasmanda, Menemen FK evinde ve 68 Aksaray Belediyespor deplasmanına gidecek. Bu süreçte puan farkını kapanırsa Polat Çetin ve öğrencileri, sezonun son haftasında İzmir'de Bursaspor ile final niteliğinde bir maça çıkacak.