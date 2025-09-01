Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında puan kaybetmezken, aynı zamanda en çok gol atan takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da çok iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 4 karşılaşmadan galip ayrılırken, milli maçlar için verilen araya lider olarak girdi.

PUAN KAYBI YAŞAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, ligin 4 haftasında Gaziantep FK ve Kayserispor ile deplasmanda, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor ile evinde oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu 4 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı ve ligde puan kaybetmeyen tek takım oldu. Liderlik koltuğunda yer alan Aslan, verilen aranın ardından Eyüpspor'a konuk olacak.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Galatasaray oynadığı maçlarda hem hücumda hem de savunmada başarılı performanslar sergiledi. Sarı-kırmızılılar, toplam 13 kez fileleri havalandırırken, bu alanda ilk sırada yer aldı. Savunmadaki başarısını skora da yansıtan Aslan, kalesinde sadece 1 gol gördü ve en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Günay Güvenç de yaptığı başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE EREN ELMALI, 3'ER GOL ATTI

Sarı-kırmızılılarda ilk 4 hafta en golcü futbolcular, Barış Alper Yılmaz ile Eren Elmalı oldu. İki futbolcu, 3'er gol sevinci yaşarken, Mauro Icardi ile Victor Osimhen 2'şer, Leroy Sane ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük karşılaşmasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

20 FUTBOLCU OYNADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oynadıkları 4 karşılaşmada toplam 20 futbolcusuna görev verdi. Bu futbolcuların 12'si 4 müsabakada da görev alırken, Günay Güvenç ile Abdülkerim Bardakcı ise oyundan çıkmadı. Buruk, hazırlık maçlarında başarılı maçlar çıkaran 18 yaşındaki defans oyuncusu Arda Ünyay'a da 1 mücadelede şans verdi.

LEROY SANE'DEN 1 GOL, 1 ASİST

Yeni transferlerden Alman futbolcu Leroy Sane, ligde 4 maçta da oynadı. Sane, görev aldığı müsabakalarda 1 gol, 1 asistle mücadele etti. 29 yaşındaki futbolcu, bu istatistikleri, Kayserispor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada yaptı.

MAURO ICARDİ GOLLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadıkları müsabakada sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi, 2. haftada RAMS Park'ta oynanan Fatih Karagümrük mücadelesiyle 281 gün sonra sahalara döndü. Ligde 3 maçta süre alan Icardi, Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı.

VİCTOR OSİMHEN KALDIĞI YERDEN DEVAM

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen, bu sezon da 75 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, oynadığı 3 maçın 2'sine 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon gol kralı olan Osimhen, bu sezon da rakip fileleri 2 defa havalandırdı.