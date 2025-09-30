İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
Spor

Puan silme cezası kalkıyor!

FIFA, puan silmeyle tamamen ödeme yapamaz hale gelen kulüpler için yeni uygulamalar getirecek; devlet ve banka güvencesi gibi yöntemler olacak.

30 Eylül 2025 Salı 09:47
Puan silme cezası kalkıyor!
Türkiye'de özellikle Anadolu kulüplerinin ödemeler yüzünden çok karşılaştığı puan silme cezası önümüzdeki yıldan itibaren kaldırılacak. FIFA, bu yaptırımın faydadan çok zarar getirdiğini düşünüyor. Yapılan yeni çalışmaya göre önümüzdeki sezondan itibaren futbolcu alacaklarına yönelik puan silme cezası verilmesi 'destekleyici yaptırımlarla' değiştirilecek. Henüz bu konuda yapılacak yeni uygulamalar konusunda bir netlik olmasa da ödemeleri en başından güvenceye alacak maddeler üzerine bazı kurallar getirilecek.

HUKUKİ&MALİ GÜVENCE VERİLECEK

Öncelikle sporcularla yapılan kontratlarda hukuki ve mali güvence şartları zorunlu koşulacak. Başkanlardan, yöneticilerden, devletten ve bankalardan teminat; mali güvence alınması gibi farklı yöntemler üzerinde çalışılıyor. Kulüplerin bu güvenceleri vermeden istediği rakamlarla yapacağı sözleşmelerin en başından engellenmesi hedefleniyor. FIFA'nın bir diğer amacı sportif rekabeti de sürdürebilmek. Özellikle ekonomisi küçük olan kulüplere açılan davaların maddi geri dönüşü neredeyse hiç olmuyor.

FEDERASYONLAR ŞİKAYET EDECEK

FIFA'nın idari işlemleri yapması yerine öncelikle ülke federasyonlarının gerekli uyarılarda bulunması ve ardından şikayetlerini yapması gerekecek. FIFA bu konuda düzenli raporlar isteyecek. Ödemeler konusunda sadece kulüpler değil federasyonlar da mesul tutulacak. Afrika takımlarıyla ilgili açılan sayısız dava var... Ekonomik olarak iflas eden ve puan silme cezalarıyla alt liglere gerileyen takımlar, ödemelerini yapamadan tarih olup gidiyor.

