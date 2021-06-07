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Spor

Pulisic ABD'yi şampiyonluğa taşıdı

ABD, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Meksika'yı Pulisic'in uzatmada attığı golle yendi ve CONCACAF Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:52
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Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi'nde ABD şampiyon oldu.

ABD, Colorado eyaletinin başkenti Denver'da oynanan final maçında Meksika'yı ağırladı.

Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanan ABD, şampiyonluğa ulaştı.

Ev sahibi takıma kupayı getiren golleri 27. dakikada Giovanni Reyna, 82. dakikada Weston McKennie ve 114. dakikada penaltından Christian Pulisic attı.

Meksika'nın gollerini ise 1. dakikada Jesus Corona ve 79. dakikada Diego Lainez kaydetti.

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