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Puscas’ta Kanarya avantajlı

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da gündemine giren Rumen golcü ile prensipte anlaşma sağladı. Kanarya, Palermo Kulübü ile transfer şartlarını konuşmak için randevu istedi. Hafta içerisinde taraflar biraraya gelecek.

  • Star Spor
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GOLCÜ adaylarını geniş tutan Fenerbahçe’nin Palermo’da forma giyen George Puscas transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. İlk olarak Kanarya’nın gündemine giren 23 yaşındaki golcü ile Galatasaray’ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim’in yönetime “Mutlaka alalım” demesi sonrası Cim-Bom da devreye girdi. Ancak oyuncu ile ilk olarak görüşen ve prensipte anlaşmaya varan Fenerbahçe, hemen kulübü Palermo ile de temasa geçti ve hafta içinde görüşmek için randevu aldı. Geçen sezon 33 maçta 9 gol, 3 asistel oynayan Puscas için kulübünün 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

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