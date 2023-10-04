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Spor

PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası başladı

Alaçatı'da düzenlenen PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası start verdi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
PWA Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası başladı
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Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nda ilk gün yarışları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesinin işbirliğiyle Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğinde, yaklaşık 100 sporcunun katıldığı mücadelede katılımcılar, "Foil" ve "Finn" kategorilerinde yarışıyor.

İlk gün yarışlarıyla başlayan organizasyon 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak.

Organizasyon kapsamında bu akşam Alaçatı'da açılış korteji düzenlenecek.

  • PWA Çocuk Genç Rüzgar
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  • Dünya Kupası

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