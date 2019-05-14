Q7’den 81 dakikada 1 orta

SAKATLIĞI nedeniyle 3 hafta forma giyemeyen ardından 2 maça yedek çıkıp 37 dakika süre alabilen Quaresma, Alanyaspor mücadelesinde ise ilk 11’de forma giydi. Portekizli yıldız, Akdeniz temsilcisine karşı sağ kanatta başarılı bir performans sergilerken 55. dakikada nefis bir füzeyle takımını 2-1 galip getiren golü kaydetti. Quaresma buna karşın en başarılı olduğu orta sayısında ise sınıfta kaldı. Q7 maçtaki ilk ortasını 81. dakikada gerçekleştirdi. Bu sezon 3 gol, 11 asistle oynayan ve en başarılı olduğu orta konusunda Alanya maçında istenileni veremeyen Portekizli bu istatistikle otoriteleri şaşırttı.