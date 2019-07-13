27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Q7’nin Vietnam planı

Quaresma’nın menajeri, Beşiktaşlı oyuncuyu Ha Noi Kulübü’ne teklif etti. Vietnamlı yöneticiler, “Onu takımda görmek isteriz ama şu an transfer sezonu kapalı, seneye bakalım” yanıtını verdi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ’TA bu sezonki durumu netleşmeyen Ricardo Quaresma’nın menajeri oyuncuya takım arıyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun temsilcisi olduğu belirtilen Oscar Sole Sola’nın Vietnam Ligi ekiplerinden Ha Noi ile iletişime geçerek, Q7’yi önerdiği öğrenildi. Sola, “Quaresma’nın 1 yıl daha anlaşması var ama kulübünden bonservisini bedavaya alabiliriz” teklifini yaptığı belirtildi. Vitenamlı yöneticiler ise, “Quaresma gibi bir oyuncuyu takımda görmekten mutlu oluruz. Ancak bizde transfer sezonu şu an kapalı. Gelecek sezon uygun olursa, transferini düşünürüz” cevabını iletti.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI'dan Suudi muhaliflere uyarı: Güvenliğiniz tehlikede

FBI'dan Suudi muhaliflere uyarı: Güvenliğiniz tehlikede

Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

S-400 tweeti Aslı Aydıntaşbaş'ı rezil etti

S-400 tweeti Aslı Aydıntaşbaş'ı rezil etti

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı: Bu çok güzel bir fikir Enes

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı: Bu çok güzel bir fikir Enes

Feci kaza! Tır kontrolden çıktı

Feci kaza! Tır kontrolden çıktı

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti
 

POPÜLER HABERLER

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

İlk kez görüldü! Okyanusları aştı, Antalya'ya ulaştı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA