Q7’nin Vietnam planı
Quaresma’nın menajeri, Beşiktaşlı oyuncuyu Ha Noi Kulübü’ne teklif etti. Vietnamlı yöneticiler, “Onu takımda görmek isteriz ama şu an transfer sezonu kapalı, seneye bakalım” yanıtını verdi.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA bu sezonki durumu netleşmeyen Ricardo Quaresma’nın menajeri oyuncuya takım arıyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun temsilcisi olduğu belirtilen Oscar Sole Sola’nın Vietnam Ligi ekiplerinden Ha Noi ile iletişime geçerek, Q7’yi önerdiği öğrenildi. Sola, “Quaresma’nın 1 yıl daha anlaşması var ama kulübünden bonservisini bedavaya alabiliriz” teklifini yaptığı belirtildi. Vitenamlı yöneticiler ise, “Quaresma gibi bir oyuncuyu takımda görmekten mutlu oluruz. Ancak bizde transfer sezonu şu an kapalı. Gelecek sezon uygun olursa, transferini düşünürüz” cevabını iletti.
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