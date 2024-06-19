Qazim Laçi: Asla pes etmeyeceğiz

Arnavutluk formasıyla Hırvatistan karşısında gol bulan Qazim Laçi, karşılaşmanın ardından konuştu.

Qazim Laçi yaptığı açıklamada, "Biraz şanssızdık, maç boyunca pes etmedik. Çok çalışarak elimizden geleni yaptık. İlk yarıda iyi pozisyon bulduk ve maçı bitirmeliydik." dedi.

İyi oynadıklarının altını çizen başarılı oyuncu, "Avrupa Şampiyonası'nda gol atmak harika bir şey. İlk kez forma giydiğim turnuvada gol atmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.

İspanya maçına da değinen Laçi, "Hırvatistan'a karşı oynadığımız bu futbol bize İspanya karşısında daha fazla güven verecek. gruptan çıkmak için İspanya-İtalya maçının sonucunu bekleyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. İspanya maçını bir final olarak değerlendiriyorum. Bu maçta elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.