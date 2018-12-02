Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Quaresma: Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldık

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Galatasaray galibiyetinin ardından konuştu. İşte Ricardo Quaresma'nın sözleri...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın Portekiz yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
 
Galibiyetle ilgili konuşan Ricardo Quaresma, "Bizim için önemli maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldık. Önümüze daha iyi ve moralli bakmak için kazanmak güzel. Şampiyonluk için adım adım ilerleyerek mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.
 
Derbi karşılaşmasındaki VAR kararlarının sorulması üzerine Quaresma "VAR işini yapan insanlar var. Bizim penaltımız verildi, Galatasaray'ın penaltısı iptal edildi. Benim golüm iptal edildi, ofsayt olduğu söylendi. Bu yönden bakarsak, VAR işini yapıyor." yanıtını verdi.
 
Transfer iddialarına cevap veren Quaresma "Şu anda sadece önümüzdeki maçları düşünüyorum. Ben buradaki görevimi icra edeceğim, görevim biterse, bu o zaman konuşulacak bir şey." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

Osmanlı´da ilk borsanın açılması - Tarihte bugün 2 Aralık 1866

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA