Quaresma Fenerbahçe derbisinde kendini affettirmek istiyor

CEZASINI ÇEKTİ

BEŞİKTAŞ’IN Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, F.Bahçe’ye bileniyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan ama bir yere gitmeyen tecrübeli futbolcu, 1-1 biten BŞB Erzurumspor maçında yaptığı sorumsuzlukla “Bir daha formayı rüyasında görür” yorumlarına sebebiyet vermişti. O maçta gördüğü kırmızı kartın 2 maçlık cezasını çeken, kulüp disiplin yönetmeliği gereği para cezasını da ödeyen Q7, derbide oynamayı çok istediğini hocasına iletti.

İLK 11’E GÖZ KIRPIYOR

GİTTİ gidiyor denilen günlerde dahi antrenman kaçırmayan ve ekstra çalışmalarına devam eden 35 yaşındaki yıldız, kart cezalısı Ljajic’in yokluğunda formaya göz kırpıyor. Tahminler de zaten Quaresma’nın maça 11’de başlayacağı yönünde… Ancak başka bir gerçek daha var ki, Portekizli yıldız maçın psikolojik tarafında takıma büyük katkı sağlıyor. Takımın derbi tecrübesi en yüksek ismi olan Q7, yaptığı konuşmalarla Siyah-Beyazlı futbolcuları derbi atmosferine hazırlıyor.

TUZAĞA DÜŞMEYİN

F.BAHÇE’NİN derbi stratejisinin maçı germek ve rakibi eksik bırakmak üzerine kurulu olduğunu arkadaşlarıyla paylaşan yıldız futbolcu, “Bu tip maçlarda F.Bahçe hep gerginlikten beslenmiştir. Sakin kalırsak galibiyete ulaşırız. Onların tuzaklarına ben de birkaç kez düştüm. Bunun için hala üzgünüm. Ben dersimi aldım. Maçı 11 kişi tamamlamamız gol yememizden daha önemli. Sakın tahriklere kapılmayın. Biz sadece futbolumuzu oynayalım” diyerek takımı uyardı.

Güneş