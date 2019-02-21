11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3341
  • 6,057
  • 229.462
  • 101.971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Quaresma Fenerbahçe derbisinde kendini affettirmek istiyor

Erzurum maçında yaptığı sorumsuzlukla gözden düşen Quaresma, F.Bahçe derbisini kazandırıp kendisini affettirmek istiyor. Portekizli yıldız, takımla da sık sık motivasyon konuşmaları gerçekleştiriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CEZASINI ÇEKTİ
 
BEŞİKTAŞ’IN Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, F.Bahçe’ye bileniyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan ama bir yere gitmeyen tecrübeli futbolcu, 1-1 biten BŞB Erzurumspor maçında yaptığı sorumsuzlukla “Bir daha formayı rüyasında görür” yorumlarına sebebiyet vermişti. O maçta gördüğü kırmızı kartın 2 maçlık cezasını çeken, kulüp disiplin yönetmeliği gereği para cezasını da ödeyen Q7, derbide oynamayı çok istediğini hocasına iletti.
 
İLK 11’E GÖZ KIRPIYOR
 
GİTTİ gidiyor denilen günlerde dahi antrenman kaçırmayan ve ekstra çalışmalarına devam eden 35 yaşındaki yıldız, kart cezalısı Ljajic’in yokluğunda formaya göz kırpıyor. Tahminler de zaten Quaresma’nın maça 11’de başlayacağı yönünde… Ancak başka bir gerçek daha var ki, Portekizli yıldız maçın psikolojik tarafında takıma büyük katkı sağlıyor. Takımın derbi tecrübesi en yüksek ismi olan Q7, yaptığı konuşmalarla Siyah-Beyazlı futbolcuları derbi atmosferine hazırlıyor.
 
TUZAĞA DÜŞMEYİN
 
F.BAHÇE’NİN derbi stratejisinin maçı germek ve rakibi eksik bırakmak üzerine kurulu olduğunu arkadaşlarıyla paylaşan yıldız futbolcu, “Bu tip maçlarda F.Bahçe hep gerginlikten beslenmiştir. Sakin kalırsak galibiyete ulaşırız. Onların tuzaklarına ben de birkaç kez düştüm. Bunun için hala üzgünüm. Ben dersimi aldım. Maçı 11 kişi tamamlamamız gol yememizden daha önemli. Sakın tahriklere kapılmayın. Biz sadece futbolumuzu oynayalım” diyerek takımı uyardı.
 
Güneş
 

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü

İsyan ateşi CHP'yi sardı

İsyan ateşi CHP'yi sardı

Kemal Karpat vefat etti

Kemal Karpat vefat etti

ABD'ye geri dönmek isteyen 'DEAŞ gelini'ne ret

ABD'ye geri dönmek isteyen 'DEAŞ gelini'ne ret

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Korkutan açıklama: Nükleer silahlara başvurabiliriz

Asgari ücretlilere güzel haber

Asgari ücretlilere güzel haber

'CHP Rumların ağzıyla konuşuyor'

'CHP Rumların ağzıyla konuşuyor'

'İzmir, bu projelerle 10 numara olacak'

'İzmir, bu projelerle 10 numara olacak'
 

POPÜLER HABERLER

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Asgari ücretlilere müjde

Asgari ücretlilere müjde

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA