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Spor

Quaresma Kasımpaşa'dan ayrıldı

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yolarını ayırdı. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, 'Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz' ifadelerine yer verildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:22 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:27
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Kasımpaşa, Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıklayarak, vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma’ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Quaresma, 2019-2020 sezonun başında Kasımpaşa’ya katılmıştı. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paşa ile 26 resmi müsabakaya çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları da giydi.

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