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Spor

Quaresma'dan Boavista iddialarına yanıt

Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma, Portekiz'in Boavista takımına transfer olacağı iddiaları yalanladı.

18 Ağustos 2020 Salı 16:48 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 16:48
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Ricardo Quaresma, Portekiz basınında kendisi hakkında çıkan transfer haberlerini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yalanladı.

36 yaşındaki futbolcu, Boavista ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddiasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Ailemle birlikte birkaç günlük tatil için Boavista'ya gittim. Bir daha haberi yayınlamadan önce bana doğru olup olmadığını sormayı unutmayın. Taraftarları kandırmaya gerek yok."

Portekizli futbolcunun adı TFF 1. Lig takımlarından Altay'la da anılıyordu.

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