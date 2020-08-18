İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2020 Salı / 28 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3976
  • EURO
    8,8103
  • ALTIN
    477.131
  • BIST100
    1095.89
Spor

Quaresma'dan Boavista sürprizi

Altay'la anlaştığı iddia edilen Ricardo Quaresma'nın, ülkesinin takımlarından Boavista'ya transfer olacağı ileri sürüldü.

Star.com.tr18 Ağustos 2020 Salı 15:40 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:40
ABONE OL

Kasımpaşa ile ayrıldıktan sonra boşta kalan ve takım arayan Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan habere göre; 36 yaşındaki futbolcu, Boavista ile 1 yıllık sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı.

Boavista, Quaresma'nın Portekiz'deki üçüncü takımı olacak. Tecrübeli oyuncu, ülkesinde daha önce Sporting Lizbon ve Porto'da forma giymişti. Yıldız futbolcu ayrıca Barcelona, Inter Milan, Chelsea, Beşiktaş, Al Ahli ve son olarak da Kasımpaşa'da oynadı.

Quaresma'nın adı son günlerde TFF 1. Lig takımlarından Altay'la da anılıyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.