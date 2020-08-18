Quaresma'dan Boavista sürprizi

Star.com.tr 18 Ağustos 2020 Salı 15:40 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:40

Kasımpaşa ile ayrıldıktan sonra boşta kalan ve takım arayan Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan habere göre; 36 yaşındaki futbolcu, Boavista ile 1 yıllık sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı.

Boavista, Quaresma'nın Portekiz'deki üçüncü takımı olacak. Tecrübeli oyuncu, ülkesinde daha önce Sporting Lizbon ve Porto'da forma giymişti. Yıldız futbolcu ayrıca Barcelona, Inter Milan, Chelsea, Beşiktaş, Al Ahli ve son olarak da Kasımpaşa'da oynadı.

Quaresma'nın adı son günlerde TFF 1. Lig takımlarından Altay'la da anılıyordu.