Quaresma'dan Fikret Orman'a sert sözler

Kara Kartal’daki ikinci macerası, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın kararı sonrasında tamamlanan Ricardo Quaresma, olaylı ayrılığın ardından Kasımpaşa’ya transfer olmuştu. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlılar’dan ayrılma süreci, Beşiktaş’a bakış açısı ve yeni kulübündeki hedefleriyle ilgili olarak düşüncelerini açıkladı.

Portekizli yıldız, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İlk olarak yeni kulübüne kısa sürede adapte olduğunu söyleyen Q7, “Kasımpaşa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Beni çok sıcak karşılayan bir kulüple beraberim. Burada harika bir ortam var. Her zaman yardıma hazır takım arkadaşlarım var, her zaman yardıma hazır kulüp personelleri var ve benim kendimi iyi hissetmem için gereken her şeyi yapıyorlar. Bu da size çalışma azmi veriyor. Umarım bu harika ortamda, bana kollarını açan bu kulübe en iyi şekilde hizmet edebilir ve hedeflerini gerçekleştirmesinde yardımcı olabilirim” dedi.

'O, benim için var olmayan birisi'

“Başkanın tavrından dolayı tesiste vedalaşamadığım kişiler oldu. Bu, başkandan kaynaklanan bir sebepti. Beşiktaş Başkanı, zaten benim için hakkında konuşulmasına gerek olmayan birisi, benim için var olmayan birisi. Oradaki insanların hepsi bana çok iyi davrandı, çok sıcak davrandı. Onları gördüğümde ben de onlara aynı şekilde davranacağım.”

‘Kendimi çok iyi hissediyorum’

“Kasımpaşa ile sözleşmem bittikten sonra futbolu bırakacağımı düşünmüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hâlâ futbolun bana, benim de futbola vereceğim çok şey var. Oynamaya devam edeceğim. Kasımpaşa ile kontratım 1+1 yılık bu yüzden bu senenin tadını çıkarıp elimden gelenin en iyisini yapıp seneye ne olacağımı hep birlikte göreceğiz.”

‘Başkan orada olduğu sürece gitmem’

“Geleceği tahmin etmek kolay değil ama mevcut başkan orada olduğu sürece Beşiktaş’a döneceğimi düşünmüyorum. Bununla alakalı konuşmaya da gerek yok. Ben artık Kasımpaşa’nın futbolcusuyum. Buraya geldim ve burada çok mutluyum. Beşiktaş’a döner miyim dönmez miyim çok fazla düşünmüyorum. Benim bütün düşüncem Kasımpaşa için en iyisini vermek.”

‘Avrupa’da başarılar diliyorum’

“Teknik direktörlük için şimdiden konuşmak çok kolay değil. Dediğim gibi başkan orada olduğu sürece Beşiktaş’a dönmeyeceğim. Başkan değiştikten sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bunu sadece Allah bilir. Beşiktaş, benim her zaman seveceğim, kalbimde olacak bir kulüp. Onlarla birlikte olmaya her zaman hazır olacağımı biliyorlar. O başkan olduğu sürece Beşiktaş’a dönmem mümkün değil. Beşiktaş’a Avrupa’daki maçlarında başarılar diliyorum.”

‘Beşiktaş’a büyük sevgim var’

“Fenerbahçe ve Galatasaray’dan bir teklif almadım. Beşiktaş’a karşı ve Beşiktaş taraftarına karşı büyük bir sevgim var. Böyle bir teklif gelse bile kabul etmek ve o takımlarda oynamak, Beşiktaş taraftarının gösterdiği sevgiye ve daha sonra göstereceği sevgiye karşı doğru bir hareket olmazdı. Bu yüzden zor olurdu.”

‘Kendimize inanmaya devam edeceğiz’

“Türkiye Ligi’nde kolay maç yok. Biz, kendi oyunumuzu oynamaya, kendimize inanmaya ve çalışmaya devam etmeliyiz. Şampiyonluk konusunda konuşmak için erken erken çünkü ligde Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray iyi başlamadı, Beşiktaş iyi değil, Trabzonspor bazen iyi bazen kötü, onlar da tam olarak bir istikrar yakalayamamış durumda. Hâlâ oynanacak çok maç var, hâlâ gelişecek çok oyuncu var. Çünkü bütün takımların çok fazla yeni oyuncusu var. Onlar da kendilerini takımlara adapte etmeye çalışıyorlar. Hep birlikte göreceğiz.”

‘Kazanmaya başlayacağız’

“Aslında bakarsanız Galatasaray maçında oynadığımız oyunla kaybettiğimizi düşünmüyorum. Bundan önceki maçlarda lige iyi başladığımızı düşünmüyorum. Oyuncularımız da bunun farkında. Bunu bir an önce düzeltmek istiyoruz. İyi oyuncularımız ve kaliteli bir kadromuz var. Bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda kazanmaya başlayacağız.”

‘Sahaya kaybetmek için çıkmam’

“Ben bir profesyonelim. Tabi ki Beşiktaş maçında elimden geleni yapıp takımımın galibiyetine yardımcı olmak isterim. Farklı duygularla oynanacak olan bir maç olacak. Benim için içinde çok fazla sevgi barındıran, çok fazla anı barındıran bir maç olacak. Daha önce Beşiktaş forması ile Porto’ya karşı oynarken hissetiğim şeylerin bir benzerini hissedeceğimi düşünüyorum. Daha farklı bir etki olacaktır, daha karmaşık duygular olacaktır. Ben sahaya kaybetmek için çıkmayacağım.”

(Fanatik)